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السيسى يطالب بعدم نشر برقيات عزاء فى الصحف والتبرع بقيمتها للأعمال الخيرية

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السيسى يطالب بعدم نشر برقيات عزاء فى الصحف والتبرع بقيمتها للأعمال الخيرية السيسى يطالب بعدم نشر برقيات عزاء فى الصحف والتبرع بقيمتها للأعمال الخيرية
عبر الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تقديره للشعب المصرى لمواساته فى وفاه والدته.

ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك رسالة قصيرة نصها: "أعرب السيد الرئيس عن تقديره للمشاعر التى أبدتها جموع الشعب المصرى العظيم لمواساته فى وفاة والدته".
>وناشد الرئيس "كل من أبدى رغبته فى نشر مشاطرات عزاء فى الصحف ووسائل الإعلام التبرع بقيمتها للأعمال الخيرية".


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