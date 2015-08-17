وزير الصناعة: 1.8 مليار جنيه تكلفة إقامة 91 مشروعا صناعيا فى 2015/2016

أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن القطاعات الصناعية شهدت تطوراً ملحوظاً فى مختلف المناطق الصناعية والمدن الجديدة والمحافظات، خلال الشهر الأول من العام المالى الجديد 2015/2016، مشيراً إلى أن هناك إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين على القطاع الصناعى سواء من ناحية إقامة مشروعات جديدة، أو توسعة مشروعات قائمة، أو القيد بالسجل الصناعى أو نقل للتكنولوجيا الحديثة للنهوض بهذا القطاع.

وقال وزير الصناعة فى بيان له اليوم الاثنين، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أصدرت 91 موافقة نهائية على إقامة مشروعات صناعية جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية قيمتها مليار و857 مليون و796 ألف جنيه، وفرت 5 آلاف و 765 فرصة عمل.

وأضاف منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن هذه المشروعات شملت 9 قطاعات صناعية، حيث استحوذ قطاع الصناعات الكيماوية على 27 موافقة، ثم الغذائية 25 موافقة والهندسية 25 موافقة، ثم الغزل والنسيج 6 موافقات والتعدينية 4 موافقات والمعدنية موافقتان ولكل من قطاع القوى والجلود موافقة واحدة، لافتا إلى أن الموافقات النهائية توزعت على محافظات جاءت الشرقية فى الصدارة بـ 25 مشروعاً ثم الجيزة بـ13 مشروعاً، والمنوفية 8 مشروعات وبنى سويف 8 مشروعات، ثم القليوبية 7 مشروعات وأسيوط 7 مشروعات .

وجاءت القاهرة فى مرتبة متأخرة بـ4 مشروعات، وكذلك الغربية 4 مشروعات، ثم كل من البحيرة وسوهاج والمنيا بـ3 مشروعات، واثنان بالسويس ومشروع واحد فى كل من الأسكندرية وبورسعيد والفيوم وكفر الشيخ.

وأعلن منير فخرى عبد النور أن 61 مستثمراً حصلوا علي موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة إستثمارية 9 مليارات و 692 مليون و 676 ألف جنيه شملت قطاعات غذائية ونسيجية وكيماوية وهندسية ومعدنية وتعدينية وقوى وجلود بالإضافة إلى 63 مشروعاً حصلت على موافقات فورية مبدئية ومشروطه منها 52 موافقة فورية أتاحت 4 آلاف و 819 فرصة عمل، بالإضافة إلى 11 مشروعاً حصلت على موافقة مبدئية مشروطة، وأتاحت 1935 فرصة عمل، هذه الموافقات وزعت على 14 محافظة هى القاهرة والجيزة والشرقية والقليوبية والدقهلية وسوهاج وقنا والمنيا وكفرالشيخ والمنوفية والبحيرة وأسيوط وبنى سويف والإسماعيلية.