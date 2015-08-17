بالأسماء..مصرع7أشخاص من أسرة واحدة بينهم3 أطفال فى انقلاب سيارة بالشرقية

لقى 7 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 3 أطفال مصرعهم، اليوم، إثر انقلاب سيارة يستقلوها بترعة أمام قرية العدوة مركز ههيا بمحافظة الشرقية، وبالعرض على نيابة ههيا، صرحت بمعرفة أحمد أبو سريع وكيل أول النيابة بدفن المتوفين.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد شهاب فوزى مأمور مركز شرطة ههيا، يفيد بانقلاب السيارة رقم 644020 ملاكى شرقية بترعة أمام قرية العدوة، على أثر تصادم بينها وبين سيارة أخرى، وتم التحفظ على قائد السيارة المتسببة فى الحادث، ويدعى "وليد أحمد حسين" وأسفر الحادث عن مصرع جميع مستقلى السيارة الملاكى، وهم كل من "جمال حسن أحمد" 35 سنة ومقيم النحال، وزوجته "رحاب السيد حسن 35 سنة"، وأبنائهم محمد 10 سنوات، وكنزى 5 ومعاذ 3 سنوات، كما توفت شقيقته المجنى عليها الأولى وتدعى "رحمة حسن أحمد" وعمرها 25 سنة وتوفى زوجها "عربى إبرهيم" 27 سنة وتم تحرير المحضر رقم المحضر 14023 جنح ههيا.