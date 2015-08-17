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انتظام اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بطنطا

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أعلنت الدكتورة عزة الوسيمى عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، عن انتظام اختبارات القدرات بالكلية، والتى شهدت إقبالاً كبيراً من الطلاب، وذلك بعد إعلان الجامعة عن إعادة فتح باب التقدم لمدة أسبوع ينتهى يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس الجارى.

وأشار الدكتور محمد أشرف عوض وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن اليوم الأول للاختبارات يشمل الكشف الطبى، وقياس الطول والوزن حيث يجب ألا يقل طول الطلاب المقبولين عن 165 سم للبنين و155 سم للبنات مع مراعاة تناسب الوزن مع الطول ولجنة للقوام والسمات الشخصية، للتأكد من النطق الصحيح للحروف وسرعة الاستجابة الانفعالية، أما اليوم الثانى فيتضمن اختبار المهارات الرياضية، والقدرات البدنية للطلاب المتقدمين، مضيفا أنه تم الانتهاء من إعلان نتائج كافة الفرق الدراسية بالكلية.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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