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بالصور.. طلاب بنى سويف يشربون من خراطيم المطافئ بمعسكر شكشوك فى الفيوم

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بالصور.. طلاب بنى سويف يشربون من خراطيم المطافئ بمعسكر شكشوك فى الفيوم بالصور.. طلاب بنى سويف يشربون من خراطيم المطافئ بمعسكر شكشوك فى الفيوم
يعانى طلاب المدارس الثانوية ببنى سويف والمشاركون فى الدورة التدريبية للتنمية البشرية بمعسكر شكشوك فى محافظة الفيوم من انقطاع المياه الدائم منذ وصولهم إلى المعسكر صباح أمس، مما دفع الطلاب للشرب من خراطيم المطافئ الموجودة بالمعسكر.

وقال طارق عويس، مشرف فوج محافظة بنى سويف فى المعسكر، إن المياه مقطوعة منذ وصولهم للمعسكر، مشيرًا إلى أن مسئولى المعسكر يعتمدون قطع المياه عنهم.

متابعًا: "أول ما وصلنا لقينا المياه مقطوعة واكتشفنا أن المشرفين هم من أغلقوا محابس المياه وعندما فتحنا الخزانات الموجودة فى أعلى المبانى لم تستمر المياه سوى ساعتين".

وأكد طلاب المدارس الثانوية بمحافظة بنى سويف، أنهم اتجهوا للشرب من المياه الموجودة بخراطيم المطافئ والاستحمام بها نظرًا لارتفاع درجة الحرارة وارتفاع المياه المعدنية وخاصة أنها منطقة سياحية.

وطالب الطلاب وزيرى التربية والتعليم والشباب والرياضة التدخل لإنقاذهم من انقطاع المياه، مهددين بالعودة إلى منازلهم وعدم استكمال المعسكر.

الطلاب يملئون المياه من خراطيم المطافئ -اليوم السابع -8 -2015
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الطلاب يملئون المياه من خراطيم المطافئ

الطلاب يحملون جرادل المياه من الدور الأرضى إلى غرفهم -اليوم السابع -8 -2015
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الطلاب يحملون جرادل المياه من الدور الأرضى إلى غرفهم

الطلاب يبحثون عن نقطة مياه -اليوم السابع -8 -2015
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الطلاب يبحثون عن نقطة مياه

دورات المياه خالية من مياه الشرب والاستحمام -اليوم السابع -8 -2015
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دورات المياه خالية من مياه الشرب والاستحمام


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مصر 365

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