سرقة بحجة البحث عن كلب

كشفت النيابة العامة في دبي اليوم الإثنين، عن تعرض منزل منتج تلفزيوني نيوزلندي إلى السرقة من قبل خليجيين اثنين وآسيوي بعد اقتحامهم له الساعة الخامسة والنصف صباحاً.

ووفقاً لتحقيقات النيابة العامة فإن "المتهمين برروا وجودهم في منزل المنتج في هذه الساعة المبكرة بأنهم كانوا يبحثون عن كلبهم الضال، لكن ادعاءهم باء بالفشل بعد سؤالهم من قبل أحد أفراد الشرطة الذي حضر إلى المنزل بعد بلاغ قدمه المنتج، عن مواصفات الكلب فلم يجيبوا".

وأكد المنتج في إفادته بتحقيقات النيابة العامة أنه "كان نائماً في منزله واستيقظ على أصوات فشاهد أحد المتهمين ملثماً في الطابق الثاني"، مشيراً إلى أن "هذا الشخص فر من الطابق الثاني إلى الأول حيث تواجد باقي المتهمين وهربوا جميعاً".

وبين المنتج أن "أحد المتهمين أسقط هاتفه النقال في الطابق الأول فأخذه وتوجه إلى جاره واتصلا بالشرطة، لكن المتهمين عادوا مرة أخرى إلى المكان بعد اكتشافهم سقوط الهاتف وإدراكهم أن أمرهم انكشف، فيما برروا فعلتهم أمام الشرطة بالبحث عن كلب".

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين، أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات تهمة السرقة وانتهاك حرمة منزل المنتج.