رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون السيسي بوفاة والدته

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة في وفاة والدة فخامته.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة في برقيته عن خالص عزائه ومواساته للرئيس المصري في هذا المصاب سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " برقية تعزية ومواساة مماثلة إلى فخامة الرئيس المصري.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقية تعزية مماثلة إلى الرئيس المصري لمواساته في وفاة والدته.