غاضب من نشر صورة ابنته هشام سليم: ابنتي مريضة وربنا خلقها كده

أعرب الفنّان هشام سليم عن استيائه من الصورة التي نشرتها إحدى الصحف لابنته التي تعاني ظرفاً صحياً خاصاً، على أنها هي التي تعاركت مع ياسمين عبد العزيز.

وقام هشام بنشر صورة لابنتيه اللتين تعاركتا مع ياسمين، وعلق عليها عبر فيس بوك قائلاً " البنت التي تم نشر صورتها هي "نور" ولديها ظروف خاصة، وقسمت وزين هما شقيقتاها".

وأكمل قائلاً "أيوه دي بنتي، أتولدت كده والحمد لله على كل شيء، للعلم هي لم تتشاجر مع "ياسمين".

وكان هشام سليم قد طالب لصحافة بالابتعاد عن بناته قائلاً " أرجو وأتوسّل للصحف والمواقع والمجلات عدم نشر أخبار عن بناتي لأنني أبعدهن عن الأضواء، وأعلم أنهن لا يرغبن بالشهرة".

وكانت مشاجرة قد وقعت بين ياسمين وابنتي هشام سليم بعد طلب ياسمين منهما خفض صوت التلفزيون، إذ أنهم يقطنون في إحدى القرى في الساحل الشمالي، وحدثت مشادة بينهن انتهت بتحرير محاضر متبادلة في قسم الشرطة.

"سيدتي نت" تتحفظ عن نشر صور بنات هشام سليم بناءً على طلبه على أمل أن يحترم الآخرون مشاعر الأب.