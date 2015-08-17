هل تحصل كايتلين جينر على أولى جوائزها العالمية قريباً؟

أعلن منظمو حفل " The 2015 Teen Choice Awards " لوائح الترشيحات التي تتضمن أسماء مهمّة في عالم الفن والتمثيل والرياضة والمجتمع والسياسة.

وترشّحت Caitlyn Jenner للحصول على أول جائزة فردية لها بعد عملية التحوّل الجنسيّ التي قامت بها، إذ ورد اسمها ضمن فئة "SOCIAL MEDIA QUEEN"، بعد حصولها على أكثر من مليون متابع في 4 ساعات محققة بذلك رقماً قياسياً.

وتتنافس Caitlyn البالغة من العمر 65 عاماً ضمن مجموعة ملكة مواقع التواصل الاجتماعي في مواجهة كلّ من: Katy Perry و Miley Cyrus وNicki Minaj و Selena Gomez، بالإضافة إلى Taylor Swift.

يذكر أن الأسماء المرشحة لجائزة ملك مواقع التواصل الاجتماعي هي: Bruno Mars وJimmy Fallon وJustin Bieber وJustin Timberlake وLeBron James، بالإضافة إلى Pitbull.



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