هؤلاء الفنانين فقط في قائمة أصدقاء أسرة نور الشريف

القاهرة:مروة عبد الفضيل

وجهت مي نور الشريف شكراً عبر صفحتها الخاصة على الفايسبوك، لكل من واساها في رحيل والدها حيث كتبت " مش عارفة ابتدي بمين ومنين.. شكرا لكل الأطباء المحترمين اللي إتعاملنا معاهم في جميع التخصصات داخل وخارج مصر، كنتم نعم العلم والمساعدة والإنسانية أولا وأخيرا".

ثم توجهت مي بالشكر لنقيب الممثلين أشرف زكي لاهتمامه بكل التفاصيل الخاصة بجنازة وعزاء والدها، ولاحترام رغباتهم، ولم تنس أيضا شكر كل طالب وطالبة من المعهد لمساعدتهم في تنظيم العزاء، قائلة: "مجهودكم رائع ومكنش هيطلع كدا من غيركو".

وجهت مي ايضا شكرها للفنانة إلهام شاهين ووصفتها بالصديقة، قائلة "مفيش كلام يديكي حقك في وقفتك جنبنا، أنتي من أقرب وأحب الناس إليه".

وقدمت مي عرفانها الى الزعيم عادل إمام ونجله رامي أثناء الجنازة وفي العزاء، رغم معرفتها بانشغالهم بتجهيز فرح نجله، لقيامه بتأجيل موعد الفرح".

وفي نهاية رسالتها أعربت مي عن سعادتها بوجود الفنان رشوان توفيق، ووصفت وجوده بالخطوة العزيزة كما شكرت المصور ومعد البرامج وصديق أسرتهم سمير الفقيه لتخليه عن الكاميرا الخاصة به، وحضوره العزاء، ووصفت التصرف بالغالي من صديق العمر.