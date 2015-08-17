أخبار عاجلة

فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم -
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى -
أسعار اللحوم والدواجن بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -
جلسة خاصة بين عبد الحفيظ وأكرم توفيق -
مرتضى: «زيارة رئيس الوزراء للزمالك أكبر رد على الأعداء» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المعارضة السورية تسيطر على معمل الغاز فى ريف حلب الشمالى

Google+ Print
المعارضة السورية تسيطر على معمل الغاز فى ريف حلب الشمالى المعارضة السورية تسيطر على معمل الغاز فى ريف حلب الشمالى
تمكنت قوات المعارضة السورية المسلحة من السيطرة على معمل الغاز شرقى أعزاز فى ريف حلب الشمالي، جراء معارك مع تنظيم "داعش" الإرهابى.

ونقلت قناة "الغد العربى" ، اليوم الاثنين، عن مصادر فى المعارضة السورية قولها إن الاشتباكات تتواصل بالقرب من معمل الغاز فى منطقة دوديان فى ريف حلب الشمالى، وسط تقدم للمعارضة التى استطاعت السيطرة على المعمل.

ومن ناحية أخرى، شنت طائرات حربية يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولى عدة ضربات على مناطق سيطرة التنظيم فى قرية أم حوش فى ريف حلب الشمالى.

كانت عدة فصائل من المعارضة السورية فى ريف حلب الشمالى قد أعلنت- فى وقت سابق- عن عملية عسكرية واسعة ضد تنظيم "داعش"، تهدف إلى السيطرة على القرى الحدودية فى الريف الشمالى لحلب، وذلك بمشاركة كل من الجبهة الشامية وحركة أحرار الشام ولواء السلطان مراد.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017