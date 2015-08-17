المعارضة السورية تسيطر على معمل الغاز فى ريف حلب الشمالى

تمكنت قوات المعارضة السورية المسلحة من السيطرة على معمل الغاز شرقى أعزاز فى ريف حلب الشمالي، جراء معارك مع تنظيم "داعش" الإرهابى.

ونقلت قناة "الغد العربى" الإخبارية، اليوم الاثنين، عن مصادر فى المعارضة السورية قولها إن الاشتباكات تتواصل بالقرب من معمل الغاز فى منطقة دوديان فى ريف حلب الشمالى، وسط تقدم للمعارضة التى استطاعت السيطرة على المعمل.

ومن ناحية أخرى، شنت طائرات حربية يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولى عدة ضربات على مناطق سيطرة التنظيم فى قرية أم حوش فى ريف حلب الشمالى.

كانت عدة فصائل من المعارضة السورية فى ريف حلب الشمالى قد أعلنت- فى وقت سابق- عن عملية عسكرية واسعة ضد تنظيم "داعش"، تهدف إلى السيطرة على القرى الحدودية فى الريف الشمالى لحلب، وذلك بمشاركة كل من الجبهة الشامية وحركة أحرار الشام ولواء السلطان مراد.

>