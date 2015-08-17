5 أضرار خطيرة لوضع مستحضرات التجميل فى الحر.. أهمها الحساسية الجلدية

كثير من الفتيات لا يمكنهن التخلى عن مستحضرات التجميل والمكياج، فحمرة الوجه والروج والكحل من أساسيات يومهن، ولكن الأمر يختلف مع ازدياد درجات حرارة الجو، وزيادة حدة الرطوبة، ما يجعل وضع مستحضرات التجميل بأنواعها خطرا على البشرة.

الدكتور أيمن محمد أخصائى الأمراض الجلدية والتناسلية حذر أشد الحذر من وضع المستحضرات التجميلية خلال الموجة الحارة، مطالبا الفتيات والسيدات بالتخلى عن مستحضرات التجميل، والاكتفاء بمستحضرات العناية بالبشرة والحماية من أشعة الشمس، والتركيز على مرطبات الجلد.

>- تسبب جفاف شديد بالجلد مما يخلف قشورا وطبقة ميتة>- تسد المسام وتمنع العرق عن الخروج، مما يضيع من فائدة العرق الذى يفرزه الجلد لمعادلة درجة حرارة الجسم>- تزيد فرص الإصابة بالحساسية الجلدية فى الحر عند وضع المستحضرات لتفاعل مكوناتها مع الجلد>- تزيد فرص الإصابة بالالتهابات الجلدية وظهور الحبوب والحمو نيل نتيجة منعها للعرق>- تقلل فرص ترطيب الجلد، وبالتالى يصبح الجفاف مضاعفا وصعب التخلص منه