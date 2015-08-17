أخبار عاجلة

فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم -
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى -
أسعار اللحوم والدواجن بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -
جلسة خاصة بين عبد الحفيظ وأكرم توفيق -
مرتضى: «زيارة رئيس الوزراء للزمالك أكبر رد على الأعداء» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

جيلياد تنتج عقارا مركبا من السوفالدى وفلداتاسفير أقوى من الهارفونى

Google+ Print
جيلياد تنتج عقارا مركبا من السوفالدى وفلداتاسفير أقوى من الهارفونى جيلياد تنتج عقارا مركبا من السوفالدى وفلداتاسفير أقوى من الهارفونى
أكد الدكتور جمال عصمت أستاذ الكبد عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية، أن شركة جيلياد أنتجت عقارا أقوى من الهارفونى.

وقال إن الدواء الجديد عبارة عن دواء مركب من عقارى "السوفالدى وفلداتاسفير"، موضحا أنه من المعروف أن عقار الهارفونى الذى سيتم طرحه فى العام الجارى يتكون من عقارين معا هما السوفالدى والليديسبفير، وقد تم استبدال العقار الأخير الليديسبفير بعقار فلداتاسفير لأنه أقوى، وبالتالى سيتم إنتاج دواء مركب جديد أقوى من عقار الهارفونى.

وأشار عصمت إلى أن هذا العقار الجديد سيتم تسميته باسم جديد يختلف عن عقار الهارفونى، موضحا أنه مازال فى المرحلة الثالثة من التجارب.

وأكد أنه بعد الانتهاء من التجارب النهائية على هذا العقار سيتم أخذ موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA" عليه، مشيرا إلى أن عقار فلداتاسفير كان اسمة الكودى "5186 ".
>وقال الدكتور جمال عصمت إننا لا نتحدث عن دواء واحد فقط بل عن عدد كبير من الأدوية ستمثل ثورة فى علاج فيروس سى، مؤكدا أنه كل يوم يظهر دواء جديد أكثر فعالية فى القضاء على فيروس سى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت

بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم

بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم

ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا