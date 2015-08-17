جيلياد تنتج عقارا مركبا من السوفالدى وفلداتاسفير أقوى من الهارفونى

أكد الدكتور جمال عصمت أستاذ الكبد عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية، أن شركة جيلياد أنتجت عقارا أقوى من الهارفونى.

وقال إن الدواء الجديد عبارة عن دواء مركب من عقارى "السوفالدى وفلداتاسفير"، موضحا أنه من المعروف أن عقار الهارفونى الذى سيتم طرحه فى مصر العام الجارى يتكون من عقارين معا هما السوفالدى والليديسبفير، وقد تم استبدال العقار الأخير الليديسبفير بعقار فلداتاسفير لأنه أقوى، وبالتالى سيتم إنتاج دواء مركب جديد أقوى من عقار الهارفونى.

وأشار عصمت إلى أن هذا العقار الجديد سيتم تسميته باسم جديد يختلف عن عقار الهارفونى، موضحا أنه مازال فى المرحلة الثالثة من التجارب.

وأكد أنه بعد الانتهاء من التجارب النهائية على هذا العقار سيتم أخذ موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA" عليه، مشيرا إلى أن عقار فلداتاسفير كان اسمة الكودى "5186 ".

>وقال الدكتور جمال عصمت إننا لا نتحدث عن دواء واحد فقط بل عن عدد كبير من الأدوية ستمثل ثورة فى علاج فيروس سى، مؤكدا أنه كل يوم يظهر دواء جديد أكثر فعالية فى القضاء على فيروس سى.