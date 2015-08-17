بدء التحقيق مع مصور التحرير فى حضور البلشى و6 من كبار المحامين

بدأت، منذ قليل، نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار أحمد الأميرى وإشراف المستشار محمد عبدالشافى المحامى العام الاول لنيابات شرق القاهرة الكلية، التحقيق مع الزميل “أحمد رمضان” المصور بجريدة التحرير فى البلاغ المقدم من مصورة فيديو بأحد الجرائد المستقلة تتهمه بخلاف الحقيقة بميوله الإخوانية بالإضافة إلى اتهامه من أجهزة الأمن المكلفة بتأمين أكاديمية الشرطة بانتحال صفة صحفي لعدم حمله كارنيه نقابة الصحفيين.

وقامت أجهزة الأمن بالقاهرة الجديدة بنقل الزميل لغرفة رئيس النيابة للتحقيق معه بعد أن تسلمت النيابة المحضر وقامت بتفريغه تمهيدا لمواجهته بما تضمنه المحضر المحرر بمعرفة الشرطة من اتهامات وحضر معه جلسة التحقيق الزميل خالد البلشى وكيل نقابة الصحفيين و6 محامين منهم المستشار القانونى لجريدة التحرير والمستشار القانونى للنقابة .

وشهدت نيابة القاهرة الجديدة حضور عدد كبير من الزملاء الصحفيين والمصوريين للتضامن معه حيث تواجد منذ الصباح الباكر الزميل خالد البلشى وكيل نقابة الصحفيين ويحيى سعيد المستشار القانونى للجريدة ودعاء مصطفى المحامية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات والزميل محمد الجارحى رئيس تحرير برنامج “مانشيت” والمحامى كريم عبدالراضى محامى الشبكة العربية وأحمد عبد النبى محامى من مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

وكانت الاجهزة الامنية قد استوقفت امس الزميل رمضان أثناء قيامه بتصوير المتهمين بقضية ” التخابر مع قطر” مؤكدين أنه دخل للأكاديمية بدون تصريح بخلاف الحقيقة رغم تسجيله جميع بياناته عند قوات الأمن المكلفة بتأمين قاعة المحكمة .

> وقال رمضان أنه قام بإبراز البطاقة الشخصية للضابط المكلف بتأمين المحاكمة وقام بتسجيل بياناته منها قبل دخوله قاعة المحاكمة وبعد ذلك باستيقافه داخل القاعة والتحفظ على متعلقاته الشخصية.