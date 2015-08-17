محافظ سوهاج يعلن عن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد لمديرية الشئون الصحية

أعلن الدكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2015/2016 لمديرية الشئون الصحية في سوهاج بالتنسيق مع الدكتور عادل عدوي وزير الصحة حيث يتم استكمال مستشفيات “جرجا ـ جهينة ـ دار السلام”، وإنشاء مستشفى سوهاج العام الجديد، ومستشفي ساقلتة، إضافة إلى تركيب شبكة غازات لمستشفي سوهاج العام القديم، وجار اسناد مستشفى سوهاج العام الجديد لإحدى الجهات التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

> كما سيتم تجهيز 12 وحدة رعاية صحية وأساسية وتطوير 11 وحدة أخرى، وأيضا وإحلال وحدتين، وهدم وبناء 12 وحدة رعاية صحية، وإنشاء وحدة زرابي برخيل ليصبح إجمالي تجهيز وتطوير وحدات الرعاية الصحية والأساسية في سوهاج خلال العام المالي 2015/2016 38 وحدة.

> وقال المحافظ إنه تمت الاستجابة لمطلبنا بشأن دخول مستشفى جزيرة شندويل كمستشفي طوارئ على مستوي الصعيد، حيث أصدر وزير الصحة توجيهاته بدراسة إدارج المستشفي ضمن الخطة الاستثمارية الحالية 2015/2016 وأكد محافظ الإقليم على أنه لا يألو جهدا في سبيل توفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطن السوهاجي وتطوير المنظومة الصحية داخل المحافظة ورفع كفاءة المنشآت الصحية وإنشاء مستشفيات جديدة تواكب المرحلة الحالية من التطوير للسير في خطوط متوازية لتطوير مختلف القطاعات على مستوي المحافظة.

يذكر أنه تم توريد تجهيزات لمديرية الصحة بسوهاج للعام المالي 2014/2015م لصالح أقسام العناية المركزة والطوارئ ،وأقسام التعقيم والعمليات والأطفال وحديثي الولادة ، واعتماد مبلغ 39 مليون جنيها لصالح مستشفي دار السلام و مستشفي سوهاج العام ، ورصد مبلغ 66 مليون جنيها لتطوير وإنشاء عدد 60 وحدة رعاية أولية وتم الإنتهاء من تطوير وإنشاء عدد 13وحدة منها ، وجاري استكمال عدد الـ 47 وحدة المتبقية بخطة العام المالي 2015/2016م.