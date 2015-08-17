جمعية المستقبل بأسوان تقدم منحة مجانية لتدريب الشباب على العمل الفندقي‎

تعلن جمعية المستقبل للتنمية وحماية المستهلك بأسوان، بالتعاون مع مؤسسة مهنة ومستقبل و مؤسسة مصر الخير، عن تنفيذ منحة البرنامج الفندقي بالشراكة مع كلية السياحة والفنادق بجامعة حلون والتعاون مع فندق جراند نايل تاور والذي يستهدف تدريب الشباب علي العمل في الفنادق.

وصرح سمير كامل المدير التنفيذى لجمعية المستقبل بأسوان، أن تدريب الشباب سيتم علي عدة تخصصات وهي خدمة المطاعم، والمطبخ الساخن، والإشراف الداخلي، والأستيوارد، وسوف يكون التدريب في القاهرة بالمنيل بكلية السياحة والفنادق وفندق جراند نيل، وسيتم توفير إقامة وإعاشة للمتدرب طوال فترة التدريب ويصرف له بدل آخر كل شهر والمتدرب لا يتحمل اي مصاريف.

> وأضاف أن مدة التدريب بالمطبخ الساخن وخدمة المطاعم تصل إلي 4 أشهر منقسمة إلى شهرين بكلية السياحة والفنادق بحلوان نظري وعملي وشهرين بالفندق عملي فقط، أما دورة خدمة الغرف والاستيوارد ثلاثة أشهر منقسمة إلى شهر بكلية السياحة والفنادق نظري وعملي وشهرين بالفندق عملي فقط.

> موضحاً أن شروط الحصول علي المنحة هي الالتزام الكامل بالبرنامج، وأن يكون الشاب حاصل علي مؤهل متوسط عند إختياره أي من الأقسام، أما بالنسبة لدورة الاستوارد فيشترط الحصول علي الشهادة الابتدائية كحد ادني، وأن يكون الشاب من الفئة العمرية 18 ما بين سنة إلى 30 سنة.