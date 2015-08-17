المصريين الأحرار: الإعلان عن عدد مرشحي الحزب بالبرلمان مرتبط بفتح باب الترشح للإنتخابات

أكد حزب المصريين الأحرار، أن الإعلان عن عدد مرشحيه للبرلمان المقبل مرتبط بالإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات.

وقالت أميرة العادلي، عضو المكتب السياسي للحزب، إن المصريين الأحرار يسعى لاختيار نواب قادرين على المنافسة والتشريع وتطبيق توجهات وبرامج الحزب داخل البرلمان.

ونفت العادلي وجود أزمات بين المصريين الأحرار والأحزاب الأخرى، لافتة إلى أن الاختلاف في الآراء والتوجهات لا يعني وجود أزمات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الأسبوعي للحزب الذي عقد الاثنين 17 أغسطس، بمقر الحزب الرئيسي في الزمالك.

ولفتت العالي إلى تصريح مؤسس حزب المصريين الأحرار المهندس نجيب ساويرس، الذي رد خلاله على مهاجمي الحزب، مؤكدة أن المصريين الأحرار حزب مؤسسي يمارس عمله على الأرض وقادر على الوصول للمواطن وتطبيق برامجه على الأرض.

وأضافت أن العمل على الأرض أقوى رد على من يقول إن “المصريين الأحرار” يشتري النواب.

وعرضت العادلي، إلى تقرير لجنة البيئة بالحزب الذي حذر من استمرار “الأداء المتطرف” في التعامل مع المناخ وما نتج عنه من ظاهرة الاحتباس الحراري، مشددة على أن الإسراع في تنفيذ المشروعات البيئية والاعتماد على الطاقة النظيفة هو السبيل الوحيد لتجنب الكوارث التي قد تحدث بسبب تلوث المناخ.

وأشارت إلى استحداث المصريين الأحرار للجنة السياحة برئاسة هالة الخطيب والتي ستبدأ أول اجتماعاتها الأسبوع المقبل، مؤكدة أن اللجنة سوف تعمل على تقديم خطة للدولة لاستعادة نشاط السياحة وتقديم الحلول اللازمة لأزمات هذا النشاط.

وأكدت العادلي، استمرار أمانات الحزب المختلفة بجميع المحافظات في تنظيم ندوات وورش عمل لإدارة الحملات الانتخابية.