نجاح تجربة "ترام كافيه" بالإسكندرية.. وتشغيل "ترام جاردن" لتنشيط السياحة

أعلن هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، أنه بعد نجاح تجربة ترام كافيه السياحى وتحقيقه إيراداً خمسة أضعاف الترام العادى تم تخصيص الإيراد لرفع وتحسين كفاءة وسائل النقل العام وإضفاء البهجة على الركاب.

واستطرد المحافظ: تلبيةً لمطالب الركاب وتنشيط السياحة الداخلية، بدأت المحافظة تشغيل وتسيير "ترام جاردن" من منطقة سان استيفانو بشرق المدينة وحتى رأس التين بمنطقة بحرى بمعدل أربع رحلات يومية والسماح بتأجيره لإقامة الحفلات وأعياد الميلاد لأهل الإسكندرية.

وأكد اللواء خالد عليوة رئيس الهيئة العامة للنقل والركاب، أن إيراد "ترام جاردن" فى بداية تشغيله وصل فى اليوم إلى 8 آلاف و640 جنيهاً مقابل 350 جنيهاً للترام العادى و1500 جنيه "لترام كافيه" وذلك يساعد على عمليات تطوير وصيانة أسطول النقل دون تحميل أعباء مالية على ميزانية الدولة، موضحاً أن عربات هذه الترام كان قد تم تكهينها نتيجة لحرقها فى أحداث المظاهرات من قبل المخربين ولكن بجهود العاملين بالهيئة والإشراف والمتابعة الجادة تم تحويلها لوسائل نقل سياحية بلغت تكلفة الترام من 100 ألف جنيه للكافيه التى تسع 32 راكباً وتتضمن مكتبةً لمختلف الصحف اليومية ولوحات فنية قديمة "تراث" وشاشات إليكترونية وكافتيريا تقدم أنواعاً من المشروبات الساخنة والمثلجة، و150 ألفاً للجاردن المكون من 4 وحدات مكيفة تسع لعدد 260 راكباً، يشعر الركاب بداخلها بأنهم موجودون داخل حديقة تتحرك من فيكتوريا لرأس التين يومياً من خلال 4 رحلات ذهاباً وعودةً بسعر 5 جنيهات للتذكرة.

وأوضح عليوة أن المحافظ هانى المسيرى شدد على ألا يزيد تأجير الكافيه على 300 جنيه والجارد 400 جنيه خدمة لأبناء الثغر وطالب الهيئة بالمزيد من هذه المركبات السياحية متعهداً بإزالة مختلف العقبات التى تواجه تصليح وحدات الترام المحترقة والمتهالكة ومنح العاملين القائمين على الإصلاح والتطوير مكافآت مالية مجزية تحفيزاً لهم واعترافاً بدورهم الإيجابى تجاه النهوض بالوطن.