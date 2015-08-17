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محافظ سوهاج يعلن ترميم مخطوطات مكتبتى رفاعة الطهطاوى وقصر ثقافة طهطا

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محافظ سوهاج يعلن ترميم مخطوطات مكتبتى رفاعة الطهطاوى وقصر ثقافة طهطا محافظ سوهاج يعلن ترميم مخطوطات مكتبتى رفاعة الطهطاوى وقصر ثقافة طهطا
أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن مشروع تطوير وترميم مخطوطات مكتبة رفاعة الطهطاوى بسوهاج ومخطوطات مكتبة قصر ثقافة طهطا.

وقد رشحت جامعة سوهاج الدكتور ناصر أبو زيد الكشكى الأستاذ المساعد ورئيس قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب للقيام بالمشروع بالتعاون مع معهد المخطوطات العربية بالقاهرة التابع لجامعة الدول العربية.

وأضاف المحافظ أن مكتبة رفاعة الطهطاوى بها 14 ألفا و370 مخطوطا من أندر المخطوطات فى العالم، وكذلك تضم مكتبة قصر ثقافة طهطا 118 مخطوطا وحفاظا على هذه المخطوطات من الإهمال وعدم الاهتمام ومن هذا المنطلق تسعى محافظة سوهاج لترميم وتصوير المخطوطات بشكل رقمي للمحافظة عليها وإتاحتها للباحثين.

كما قام محافظ سوهاج بتفقد عملية توصيل الصرف الصحى إلى منطقة التل الأوسط بمدينة ناصر خلف المدينة الجامعية للبنات حيث يشارك الأهالى فى تمويل المشروع بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والوحدة المحلية بمركز ومدينة أخميم.

وأكد المحافظ على أهمية الانتهاء من أعمال الحفر وتركيب مواسير الصرف الصحى الخط الرئيسى بسرعة وذلك لمنع الاختناقات المرورية فى تلك المنطقة مع تكليف إدارة مرور سوهاج بتعيين خدمات من رجال المرور للمساهمة في القضاء على أى اختناقات مرورية تحدث في المنطقة.

وقد أشاد أهالى المنطقة بسرعة استجابة المحافظ للنداءات والاستغاثات التى قدموها إليه خلال الفترة الماضية، حيث إنهم يعانون من عدم وجود خدمة الصرف الصحى مع وجود كتلة سكانية كبيرة فى تلك المنطقة وقد طالبوا فى السابق من المسئولين فى المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ولم يستجب أحد.

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مصر 365