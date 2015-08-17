أخبار عاجلة

فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم -
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى -
أسعار اللحوم والدواجن بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -
جلسة خاصة بين عبد الحفيظ وأكرم توفيق -
مرتضى: «زيارة رئيس الوزراء للزمالك أكبر رد على الأعداء» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الشرقية يقود حملة لتطهير منطقة الفدان بمركز ومدينة منيا القمح

Google+ Print
محافظ الشرقية يقود حملة لتطهير منطقة الفدان بمركز ومدينة منيا القمح محافظ الشرقية يقود حملة لتطهير منطقة الفدان بمركز ومدينة منيا القمح
قاد الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، اليوم حملة مكبرة، لرفع أكوام القمامة المتراكمة منذ سنوات بمنطقة الفدان بمركز ومدينة منيا القمح، وذلك عقب الأزمة التى أثيرت قبل يومين لوصفه المواطنين بقوله "كل مواطن لازم يكون عنده شوية دم ويشتغل بقى".

وقامت الحملة التى جيشت سيارات الحملة الميكانيكية بجميع مراكز ومدن المحافظة وتوجهت لمنطقة الفدان بمركز ومدينة منيا القمح بحضور محافظ الشرقية، واللواء سامى سيدهم نائب المحافظ واللواء يعقوب إمام السكرتير العام للمحافظة، بعد أن تعددت شكاوى الأهالى من انبعاث الروائح الكريهة والاحتراق الذاتى للقمامة بالمنطقة ومنعاً لانتشار أمراض الصيف.

وأكد المحافظ أنه بمجرد رفع القمامة من هذه المنطقة ستتحول لمتنزه عام لأهالى المدينة وستقام بها أسواق حضارية للباعة الجائلين، لتساهم فى إخلاء شوارع المدينة لإحداث سيولة مرورية ولفتح الطريق أمام حركة السيارات والمواطنين.

يذكر أن محافظة الشرقية شهدت أزمة جدية بسبب تورط المحافظ الدكتور رضا عبد السلام بوصف المواطنين بقوله "كل مواطن لازم يكون عنده شوية دم ويشتغل بقى" خلال مداخلة تليفونية لإحدى الفضائيات الأمر الذى أثار حملة من الغضب ضده، وبرر المحافظ موقفه بأن كلامه اجتزء من معناه وأكد أن جهاز المحليات أسوأ جهاز على مستوى العالم، وقال نحن نعمل من أجل إزالة هذا العفن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365