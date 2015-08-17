محافظ الشرقية يقود حملة لتطهير منطقة الفدان بمركز ومدينة منيا القمح

قاد الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، اليوم حملة مكبرة، لرفع أكوام القمامة المتراكمة منذ سنوات بمنطقة الفدان بمركز ومدينة منيا القمح، وذلك عقب الأزمة التى أثيرت قبل يومين لوصفه المواطنين بقوله "كل مواطن لازم يكون عنده شوية دم ويشتغل بقى".

وقامت الحملة التى جيشت سيارات الحملة الميكانيكية بجميع مراكز ومدن المحافظة وتوجهت لمنطقة الفدان بمركز ومدينة منيا القمح بحضور محافظ الشرقية، واللواء سامى سيدهم نائب المحافظ واللواء يعقوب إمام السكرتير العام للمحافظة، بعد أن تعددت شكاوى الأهالى من انبعاث الروائح الكريهة والاحتراق الذاتى للقمامة بالمنطقة ومنعاً لانتشار أمراض الصيف.

وأكد المحافظ أنه بمجرد رفع القمامة من هذه المنطقة ستتحول لمتنزه عام لأهالى المدينة وستقام بها أسواق حضارية للباعة الجائلين، لتساهم فى إخلاء شوارع المدينة لإحداث سيولة مرورية ولفتح الطريق أمام حركة السيارات والمواطنين.

يذكر أن محافظة الشرقية شهدت أزمة جدية بسبب تورط المحافظ الدكتور رضا عبد السلام بوصف المواطنين بقوله "كل مواطن لازم يكون عنده شوية دم ويشتغل بقى" خلال مداخلة تليفونية لإحدى الفضائيات الأمر الذى أثار حملة من الغضب ضده، وبرر المحافظ موقفه بأن كلامه اجتزء من معناه وأكد أن جهاز المحليات أسوأ جهاز على مستوى العالم، وقال نحن نعمل من أجل إزالة هذا العفن.