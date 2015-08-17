بالصور.. مسيرة لطلاب حقوق الإسكندرية للاعتراض على نتيجة الامتحانات
نظم طلاب كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، مسيرة من مبنى العميد بالكلية إلى مبنى إدارة الجامعة بالشاطبى، بعد فشل مفاوضاتهم مع الإدارة بشأن التظلمات وإعادة التصحيح الامتحانات من جديد بسبب نسبة الرسوب كبيرة بين الطلاب.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكان قد نظم الطلاب تظاهرة أمام مبنى العميد وتفاوض عدد من طلاب اتحاد طلاب الكلية، حاملين لافتات "كلية الحقوق لم ينجح أحد"، "احذروا غضب الطلاب"، "انقذوا مستقبل الطلبة"، "نطالب بمساندة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء".
>