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بالصور.. مسيرة لطلاب حقوق الإسكندرية للاعتراض على نتيجة الامتحانات

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نظم طلاب كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، مسيرة من مبنى العميد بالكلية إلى مبنى إدارة الجامعة بالشاطبى، بعد فشل مفاوضاتهم مع الإدارة بشأن التظلمات وإعادة التصحيح الامتحانات من جديد بسبب نسبة الرسوب كبيرة بين الطلاب.

وكان قد نظم الطلاب تظاهرة أمام مبنى العميد وتفاوض عدد من طلاب اتحاد طلاب الكلية، حاملين لافتات "كلية الحقوق لم ينجح أحد"، "احذروا غضب الطلاب"، "انقذوا مستقبل الطلبة"، "نطالب بمساندة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء".

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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