إضراب 17عاملا مؤقتين بمستشفى نصر النوبة لتأخر صرف المرتبات

نظم اليوم نحو 17عاملا مؤقتين من العاملين الإداريين وعمال النظافة المؤقتين بمستشفى نصر النوبة المركزى، إضربا جزئيا بسبب تأخر صرف المرتبات الشهرية وتوقف إجراءات تثبيتهم، وكذلك لمطالبتهم بصرف كافة مستحقاتهم المالية من خلال الميزانية العامة للدولة وليس عن طريق الصناديق الخاصة ومساواتهم بزملائهم ببقية المحافظات.

وفى نفس السياق لم يؤثر إضراب بعض العمال المؤقتين بمستشفى نصر النوبة المركزى على انتظام سير العمل بالمستشفى، فيما تقوم مديرية الصحة بأسوان والأجهزة الأمنية بالتنسيق مع إدارة المستشفى، لاتخاذ اللازم لإقناع العمال المؤقتين بالعدول عن الإضراب.