انتهى - مؤتمر تجديد الزمالك لفيريرا

يتابع FilGoal.com المؤتمر الصحفي لإعلان الزمالك تجديد التعاقد مع جوزفالدو فيريرا المدير الفني البرتغالي للفريق، لموسم إضافي. وبشرط جزائي في العقد قيمته راتب 3 أشهر.

13:45 - نهاية المؤتمر بتوقيع فيريرا على العقد الجديد.

13:40 - مرتضى يرحل عن المؤتمر لارتباطه بموعد مع وزير الداخلية، ويفوض أحمد جلال إبراهيم لتوقيع العقد.

13:30 - فيريرا يبدأ كلمته ساخرا من تقارير خلافاته مع مرتضى. وصرح: مجنون من يدخل في خلاف مع شخص بقوة مرتضى.

13:25 - مرتضى: محمود طاهر يدمر الأهلي، والحديث عن شكوى لاعبين في الزمالك وقعوا لهم "كلام عبيط". والمسؤول في الأهلي والزمالك الذي لا يقدر قيمة الكيان يجب أن يرحل.

لو يوجد لاعب في الزمالك وقع للأهلي وتم إيقافه ليس لدي مشكلة. هذا حدث مع معروف يوسف وخالد قمر.

13:20 - مرتضى: لا توجد أي مساعدة من رجل الأعمال المشجعين للزمالك، ونحاول مساعدة شيكابالا لأنه ابن النادي ونفاوض مندوب سبورتنج في مصر جواو.

وأخر عرض قدمناه كانت قيمته ٦٠٠ الف دولار تقسيط، لكن لن يلعب معنا وسينضم للاسماعيلي مقابل ١٥٠ الف دولار.

لو فيريرا استمر لما بعد الموسم المقبل سنعير شيكا مرة أخرى حتى نسترجع ما دفعناه، ولو فيريرا رحل سيعود للزمالك. والصفقة تتم خلال يومين.

13:10 - مرتضى يؤكد أن الموافقة على احتراف اللاعبين وكل الأمور الفنية من اختصاص فيريرا.

وعلى أحمد توفيق أو أي لاعب في الزمالك يريد الاحتراف أن يحضر عرضا يليق بالزمالك وباسمه. ولن يستمر لاعب لا يريد البقاء.

13:05 - بداية المؤتمر بكلمة من مرتضى منصور رئيس النادي، الذي أعلن أن الخلاف حول التجديد مع فيريرا كان بشأن الشرط الجزائي في العقد الجديد، ولكن تم الاتفاق على أن الشرط الجزائي يكون براتب 3 أشهر فقط.

13:00 - وصل فيريرا مع كامل جهازه الفني إلى المؤتمر الصحفي، بحضور حازم إمام قائد الزمالك.

وحضر مرتضى منصور رئيس الزمالك ونائبه أحمد جلال إبراهيم وهاني زادة عضو مجلس الإدارة.