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تقرير - الأمور قد تختلف بالنسبة لربيعة.. فهو رقم 4 الآن في سبورتينج

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تقرير - الأمور قد تختلف بالنسبة لربيعة.. فهو رقم 4 الآن في سبورتينج تقرير - الأمور قد تختلف بالنسبة لربيعة.. فهو رقم 4 الآن في سبورتينج

أفادت صحيفة (ريكورد) البرتغالية بأن اللاعب المصري رامي ربيعة يعتبر حاليا المدافع رقم 4 في فريق سبورتينج لشبونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب، العائد لتدريبات الفريق بعد أسبوعين من رحلته لأوغندا مع الأوليمبي، يجد صعوبة في دخول قائمة المدرب جورجي جيسوس.

وعلى الرغم من هذا فإن فرصة مشاركة اللاعب باتت أفضل من ذي قبل.

ويستعد سبورتينج لمباراة الذهاب في تصفيات دوري أبطال أوروبا أمام سسكا موسكو الروسي يوم الثلاثاء.

وأكدت الصحيفة أن المدرب يعتمد بشكل أساسي على الثلاثي باولو أوليفيرا، نالدو وتوبياس فيجيريدو قبل ربيعة في دفاع الفريق في ظل غياب إويرتون للإصابة.

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فيديو اليوم السابع

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