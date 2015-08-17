تقرير - قبل أيام من مواجهة الأهلي.. الترجي يقيل مدربه

أفاد موقع (حقائق أونلاين) التونسي بأن فريق الترجي الرياضي يستعد لإقالة مدربه جوزي أنيجو عقب الخروج من مسابقة الكأس.

ويستعد الفريق لمواجهة النادي الأهلي يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية.

وأشار الموقع إلى قرب تولي اسكندر القصري تدريب الفريق خلفا لأنيجو وفقا لتصريحات الحارس معز بن شريفية.

وودع الفريق مسابقة الكأس المحلية من دور الـ8 على يد النادي الرياضي لحمام الأنف بعدما احتل المركز الثالث في مسابقة الدوري الموسم المنصرم خلف الإفريقي والنجم الساحلي.

ولا بديل للترجي عن الفوز على الأهلي في المباراة القارية المقبلة إذا أراد المنافسة على التأهل للدور نصف النهائي، إذ يحتل الفريق المركز الأخير بالمجموعة برصيد 3 نقاط خلف النجم الساحلي (9)، الأهلي (7) وستاد مالي (4).