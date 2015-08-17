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تعرف على ما قاله المقاصة في جلسة التحقيق بشأن الشيخ

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تعرف على ما قاله المقاصة في جلسة التحقيق بشأن الشيخ تعرف على ما قاله المقاصة في جلسة التحقيق بشأن الشيخ

أكد وليد هويدي مدير الكرة بنادي للمقاصة على صحة موقف ناديه ولاعبه المنتقل للأهلي أحمد الشيخ، خلال جلسة التحقيق في الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال هويدي أن موقف ناديه سليم تماما، لأنه قرر بيع الشيخ إلى الأهلي. بعدما لم يبد الزمالك أي جدية في المفاوضات.

وأضاف مدير الكرة للمقاصة في جلسة التحقيق أن ناديه وقع عقوبة على الشيخ في ديسمبر 2014، بسبب توقيعه للزمالك وقتها.

وكان الشيخ قد صرح لـFilGoal.com، أنه قال في جلسة التحقيق أنه وقع للزمالك في ديسمبر 2014 وعاقبه المقاصة وقتها. وهذا دليل عدم صحة عقود النادي الأبيض المقدمة لاتحاد الكرة. ( اقرأ التصريحات )

وأوضح هويدي في جلسة التحقيق أن الزمالك لو كان يتمتع بالجدية في مفاوضاته، لكان أرسل قيمة القسط الأول في العقد المبرم بينهما يوم 1 أغسطس.

وأتم أن المقاصة اضطر لبيع الشيخ إلى الأهلي الوحيد الذي قدم عرضا رسميا، والتزم باتفاقه.

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