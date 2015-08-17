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مرتضى: حديث الأهلي عن إيقاف لاعبي الزمالك ' عبيط '

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مرتضى: حديث الأهلي عن إيقاف لاعبي الزمالك ' عبيط ' مرتضى: حديث الأهلي عن إيقاف لاعبي الزمالك ' عبيط '

يرى ماركو تارديللي نجم منتخب إيطاليا ويوفنتوس السابق أن الأخير يبقى المرشح الأول للفوز بالدوري الإيطالي الموسم الجديد على الرغم من قوة روما.

وكتب تارديللي لصحيفة (كورييري ديلو سبورت) قائلا:"يوفنتوس يبقى المرشح الأول للتتويج بالدوري، لقد قاموا بتعاقدات جيدة بعد رحيل لاعبين ممتازين مثل أندريا بيرلو، أرتورو فيدال وكارلوس تيفيز".

وتابع مدرب منتخب الأسبق "وبالنسبة لروما، فلقد استطاع تقليص الفجوة بينه وبين يوفنتوس. انتدب لاعبين ممتازين هما محمد صلاح وإدين دجيكو، المدرب رودي جارسيا سيستفيد منهما بأقصى قدر ممكن".

وينطلق الدوري الإيطالي السبت المقبل بمواجهة هيلاس فيرونا وروما ثم يستهل البيانكونيري حملة دفاعه عن اللقب في اليوم التالي باستضافة أودينيزي.

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