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إحالة وكيل وزارة الاسكان وإثنين آخرين لمحكمة الجنايات

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إحالة وكيل وزارة الاسكان وإثنين آخرين لمحكمة الجنايات إحالة وكيل وزارة الاسكان وإثنين آخرين لمحكمة الجنايات

ارشيفية

أحيل العميد أحمد إبراهيم وكيل وزارة الاسكان بمحافظة المنوفية، إلى محكمة الجنايات وذلك لتورطه فى قضية رشوة وسيتم نظر القضية فى شهر سبتمبر المقبل.

وكانت النيابة العامة أصدرت قراراً بحبس العميد أحمد ابراهيم، فى قضية تقاضى رشوة 40 الف جنيه لتسهيل بعض المخالفات بمول العاصمة من أحد المقاولين لترسية عطاء بناء منشات حكومية.

كما أصدرت قراراً بحبس استشارى مديرية الاسكان واستاذ بكلية الهندسة جامعة طنطا ايضاً فى نفس القضية، لحين إنتهاء التحقيقات.

وكانت الرقابة الإدارية بالمحافظة قد ألقت القبض على الثلاثة متهمين عقب تسجيلات صوتية وبالفيديو، لإتفاقات بين الثلاثة ومقاول للإتقاف على تحويلات بنكية “رشوة” تقدر بـ 40 ألف جنيه من أحد المقاولين، مقابل إرساء عطاء بناء مول العاصمة بمدينة شبين الكوم عليه بالاضافة إلى محطة مياه بهواش بمركز منوف.

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