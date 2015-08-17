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إعادة تشكيل الأمانة العامة بهيئة قضايا الدولة

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إعادة تشكيل الأمانة العامة بهيئة قضايا الدولة إعادة تشكيل الأمانة العامة بهيئة قضايا الدولة

ارشيفية

أصدر المستشار على سكر، رئيس هيئة قضايا الدولة، قراراً بإعادة تشكيل الأمانة العامة للهيئة، برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف شحاتة، الأمين العام، والمستشار عبد السلام محمود عبد السلام، أميناً عاماً مساعداً لشئون الأعضاء والموازنة والمستشار أحمد البلتاجى، أميناً عاماً مساعداً لشئون المقرات، والمستشار شحتة محمد حسن غانم، أميناً عاماً مساعداً لشئون الأمانة العامة، والمستشار إيهاب سعيد فرج، أميناً عاماً مساعداً لشون المخازن والمشتريات.

ويشغل المستشار أحمد حسين عبد المحسن، فى التشكيل الجديد منصب أميناً عاماً مساعداً لشئون قطاع الجيزة، والمستشار أحمد إبراهيم داود، أميناً عاماً مساعداً لشئون قطاع شمال القاهرة، والمستشار حاتم على عبد العال، أميناً عاماً مساعداً لشئون قطاع جنوب القاهرة.
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