بالصور .. محافظ المنيا يبحث مع وفد اللجنة المصرية الصينية بدء مشروع «المليون فدان»

استقبل محافظ المنيا اللواء صلاح الدين زيادة، اليوم، وفد اللجنة المشتركة المصرية الصينية، حيث سيقوم الوفد بتفقد الأراضي الصالحة للاستصلاح بمنطقة غرب المنيا، وذلك ضمن استكمال الدراسات الخاصة بمشروع تنمية واستصلاح المليون فدان.

ضم الوفد اللواء حسام رزق المشرف على المشروع ومدير هيئة تعاونيات البناء والاسكان والسيد يوهاني مسؤول شركة CRBC إحدى الشركات التابعة للحكومة الصينية، والتي ستقوم بتنفيذ المشروع، وعدد من الخبراء الصينين وممثلي الوزارات المعنية بالمشروع.

رحب المحافظ بالوفد الصيني، مشيرًا إلى عمق العلاقات الصينية المصرية والتشابه الحضاري الكبير بين البلدين وقال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بمشروع المليون فدان وإنشاء مجتمعات جديدة على أن يكون النشاط الرئيسي لها الزراعة والصناعات الزراعية، مشيرًا إلى أن الوفد سيتفقد منطقة أعمال حفر الآبار وكذلك عينات التربة، كما سيتم توضيح وشرح خطوات العمل واستعراض مخطط المشروع.

وأضاف زيادة أن هذا المشروع يهدف في الأساس إلى خلق مجتمع عمراني متكامل في هذه المنطقة، بما يجعل له هدفًا اجتماعيًا هامًا يتمثل في جذب السكان من منطقة الدلتا وتشجيعهم على التوطن في تلك المنطقة والمشاركة في التنمية، مشيرًا إلى أن هذا الهدف الاجتماعي لا يقل أهمية عن الهدف الاقتصادي للمشروع، والذي يتمثل في إقامة مجتمع إنتاجي زراعي صناعي حيواني متكامل، ودعا إلى ضرورة التنسيق التام بين الجهات المعنية لتوحيد الرؤى حول هذا المشروع، وإجراء الدراسات الخاصة به، لضمان تحقق عوامل النجاح، وتوجيه أهداف المشروع وفقًا لاحتياجات الدولة وأولويات التنمية.

كما أكد اللواء حسام رزق أن المشروع يهدف إلى إنشاء مجتمعات حضارية صديقة للبيئة وسيساهم في حل العديد من المشاكل التى تعاني منها المجتمعات بالوادي والدلتا ومنها الزيادة السكانية والنقص في موارد الطاقة والنقص في موارد المياه الصالحة للشرب وتلوث البيئة والازمات المرورية.

وأضاف لقد تم اختيار منطقة سهل المنيا الغربي لإضافتها للمشروع، نظرًا لقربها من التجمعات السكنية بمنطقة شمال الصعيد ذات معدلات التنمية المنخفضة، بالإضافة إلى توافر روابط النقل، والبنية الأساسية، وتواجد تنمية زراعية واسعة، وكذا توافر مستثمرين رئيسيين للإسراع في التطوير وتوفير البنية التحتية، كما يعد الموقع متميزًا لإنتاج الطاقة المتجددة، ويتمتع بجودة مصدر الري الجوفي.

فيما أعرب السيد “يوهاني” مسؤول الشركة الصينية عن سعادته البالغة لمشاركة الصين في تنمية واستصلاح الاراضي في مصر لخلق تنمية حقيقية تخدم التنمية الشاملة وأضاف ان الشركة الصينية تعد واحدة من كبريات الشركات في العالم منذ عام 1958 لها،شاركت في 575 مشروع دولي بحوالي 70 دولة ولديها 20 مشروع تحت التنفيذ للبنية الاساسية ومواصلات عامة ومواني ومطارات وخطوط سكك حديد، ستشارك الشركة الصينية في المشروع من خلال تدبير التمويل اللازم لدراسات الجدوى الخاصة بالمشروع على أن تكون الشركة الصينية هي المقاول الملتزم بالتصميم وإلا نشاء والإشراف على المشروع.

كما ستقوم الشركة الصينية باتباع جميع التوجيهات الحكومية فضلاً عن استعدادها لتدريب الكوادر الفنية والإدارية المصرية خلال مدة تنفيذ المشروع” مشيرا إلى أن تصميمات المشروع ستلبي احتياج الحكومة وتعكس تاريخ الحضارة المصرية العريقة.