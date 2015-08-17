نقابة الصحفيين ترسل خطابًا للنيابة بشأن “أحمد رمضان” صحفي التحرير

أرسلت نقابة الصحفيين، اليوم، خطابًا إلي القائم بأعمال النائب العام المستشار علي عمران، بشأن أحمد رمضان المصور بجريدة التحرير، والذي تم القبض عليه، أمس، بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان أثناء تغطية جلسة قضية “التخابر مع قطر” بأكاديمية الشرطة.

وجاء نصل الخطاب كالآتي: “المستشار علي عمران القائم بأعمال المستشار النائب العام، تحية طيبة وبعد، نحيط سيادتكم علمًا أن نقابة الصحفيين تلقت إخطاراً من جريدة التحرير يفيد أن “أحمد رمضان محمد موسى” يعمل محرراً تحت التكرين بالجريدة، وأنه كان يمارس عمله الصحفيأثناء القبض عليه، وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير.. السكرتير العام جمال عبدالرحيم”.

واستوقفت الأجهزة الأمنية الزميل رمضان، أثناء قيامه بتصوير المتهمين بقضية “التخابر مع قطر” بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، أمس الأحد، بناء على بلاغ مقدم من مصورة الفيديو بجريدة اليوم السابع، أماني الأخرس، للأجهزة الأمنية.