أخبار عاجلة

فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم -
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى -
أسعار اللحوم والدواجن بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -
جلسة خاصة بين عبد الحفيظ وأكرم توفيق -
مرتضى: «زيارة رئيس الوزراء للزمالك أكبر رد على الأعداء» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

نقابة الصحفيين ترسل خطابًا للنيابة بشأن “أحمد رمضان” صحفي التحرير

Google+ Print
أحمد رمضان صحفي التحرير

أحمد رمضان صحفي التحرير

أرسلت نقابة الصحفيين، اليوم، خطابًا إلي القائم بأعمال النائب العام المستشار علي عمران، بشأن أحمد رمضان المصور بجريدة التحرير، والذي تم القبض عليه، أمس، بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان أثناء تغطية جلسة قضية “التخابر مع قطر” بأكاديمية الشرطة.

وجاء نصل الخطاب كالآتي: “المستشار علي عمران القائم بأعمال المستشار النائب العام، تحية طيبة وبعد، نحيط سيادتكم علمًا أن نقابة الصحفيين تلقت إخطاراً من جريدة التحرير يفيد أن “أحمد رمضان محمد موسى” يعمل محرراً تحت التكرين بالجريدة، وأنه كان يمارس عمله الصحفيأثناء القبض عليه، وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير.. السكرتير العام جمال عبدالرحيم”.

واستوقفت الأجهزة الأمنية الزميل رمضان، أثناء قيامه بتصوير المتهمين بقضية “التخابر مع قطر” بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، أمس الأحد، بناء على بلاغ مقدم من مصورة الفيديو بجريدة اليوم السابع، أماني الأخرس، للأجهزة الأمنية.

krhfm hgwptddk

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا