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بالصور .. محافظ سوهاج يتفقد عملية توصيل الصرف الصحي إلي منطقة التل الأوسط بمدينة ناصر‎

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بالصور .. محافظ سوهاج يتفقد عملية توصيل الصرف الصحي إلي منطقة التل الأوسط بمدينة ناصر‎ بالصور .. محافظ سوهاج يتفقد عملية توصيل الصرف الصحي إلي منطقة التل الأوسط بمدينة ناصر‎

قام الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، بتفقد عملية توصيل الصرف الصحي إلي منطقة التل الأوسط بمدينة ناصر خلف المدينة الجامعية للبنات، حيث يشارك الأهالي في تمويل المشروع بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والوحدة المحلية بمركز ومدينة أخميم.

وأكد المحافظ على أهمية الإنتهاء من أعمال الحفر وتركيب مواسير الصرف الصحي الخط الرئيسي بسرعة، وذلك لمنع الإختناقات المرورية في تلك المنطقة مع تكليف إدارة مرور سوهاج بتعيين خدمات من رجال المرور، للمساهمة في القضاء على أي إختناقات مرورية تحدث في المنطقة.

وقد أشاد أهالي المنطقة بسرعة إستجابة المحافظ للنداءات والاستغاثات التي قدموها إلي سيادته خلال الفترة الماضية، حيث انهم يعانون من عدم وجود خدمة الصرف الصحي مع وجود كتلة سكانية كبيرة في تلك المنطقة وقد طالبوا في السابق من المسئولين في المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ولم يستجب أحد.

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