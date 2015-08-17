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مصرع طفل رضيع في حادث مروري برأس الخيمة

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مصرع طفل رضيع في حادث مروري برأس الخيمة مصرع طفل رضيع في حادث مروري برأس الخيمة

لقي طفل رضيع ( ه. ا . ا ) يبلغ من العمر ( 7 ) سبعة أشهر، عربي الجنسية مصرعه متأثراً بجروحه، فيما أصيب والداه وشقيقته بإصابات متفاوتة بين البليغة والمتوسطة والبسيطة، إثر تعرضهم لحادث تصادم قوي بإحدى المناطق برأس الخيمة.

وأوضح العقيد أحمد عيسى عبد الله رئيس مركز شرطة المنيعي برأس الخيمة، أنه بينما كان والد الطفل يقود مركبته على طريق ( شوكة – المنيعي ) تفاجئ بانحراف مركبته، واصطدامها بعمود كهرباء على جانب الطريق، حاول تفاديه إلا أنه لم يتمكن واصطدم به، فأدت قوة الحادث إلى إصابة الطفل بإصابات بليغة أودت بحياته على الفور، فيما تعرض ذويه وشقيقته إلى إصابات متفاوتة، وفور ورود البلاغ تم تحريك دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى، كما تم تحويل ملف الحادث إلى الجهات المختصة.

ونقل رئيس مركز شرطة المنيعي تعازيه إلى ذوي الفقيد، مناشدا جميع السائقين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، وتجنب الانشغال بغير الطريق، مؤكداً ضرورة الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية المعمول بها على مستوى الدولة، وعدم التهاون بها، حفاظاً على أرواحهم وأرواح كافة مستخدمي الطريق.

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