حماس: القاهرة وعدتنا بإدخال مواد بناء ووقود لقطاع غزة اليوم

كشف وكيل وزارة الاقتصاد فى قطاع غزة التابع لحركة "حماس"، عماد الباز، أن السلطات المصرية وعدت بإدخال مواد بناء ووقود للقطاع الخاص فى قطاع غزة عبر معبر رفح البرى اليوم.

ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية، عن الباز قوله، إن الجانب المصرى لم يحدد الكمية التى ستدخل للقطاع من مواد البناء أو الوقود.

وكانت الحركة قد عادت إلى معبر رفح بين مصر وقطاع غزة اليوم حيث تمكن عدد من المسافرين من العبور بين الجانبين، كما أنه من المقرر أن يستمر تشغيل المعبر حتى يوم الخميس المقبل على أن يسمح خلال هذه الفترة بمرور العالقين على الجانب المصرى والمساعدات الإنسانية ومواد البناء.

من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله، إن أزمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فى طريقها للحل خلال أيام، موضحًا أن جهودًا تبذل لضمان بدء العام الدراسى فى مدارس وكالة الغوث فى الموعد المحدد.

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