أخبار عاجلة

فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم -
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى -
أسعار اللحوم والدواجن بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -
جلسة خاصة بين عبد الحفيظ وأكرم توفيق -
مرتضى: «زيارة رئيس الوزراء للزمالك أكبر رد على الأعداء» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

حماس: القاهرة وعدتنا بإدخال مواد بناء ووقود لقطاع غزة اليوم

Google+ Print
حماس: القاهرة وعدتنا بإدخال مواد بناء ووقود لقطاع غزة اليوم حماس: القاهرة وعدتنا بإدخال مواد بناء ووقود لقطاع غزة اليوم
كشف وكيل وزارة الاقتصاد فى قطاع غزة التابع لحركة "حماس"، عماد الباز، أن السلطات المصرية وعدت بإدخال مواد بناء ووقود للقطاع الخاص فى قطاع غزة عبر معبر رفح البرى اليوم.

ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية، عن الباز قوله، إن الجانب المصرى لم يحدد الكمية التى ستدخل للقطاع من مواد البناء أو الوقود.

وكانت الحركة قد عادت إلى معبر رفح بين وقطاع غزة اليوم حيث تمكن عدد من المسافرين من العبور بين الجانبين، كما أنه من المقرر أن يستمر تشغيل المعبر حتى يوم الخميس المقبل على أن يسمح خلال هذه الفترة بمرور العالقين على الجانب المصرى والمساعدات الإنسانية ومواد البناء.

من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله، إن أزمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فى طريقها للحل خلال أيام، موضحًا أن جهودًا تبذل لضمان بدء العام الدراسى فى مدارس وكالة الغوث فى الموعد المحدد.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت

بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم

بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم

ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا