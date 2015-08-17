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مجلس الجامعة العربية يبحث غدا طلب ليبيا بمحاربة داعش ورفع حظر تسليح الجيش

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مجلس الجامعة العربية يبحث غدا طلب ليبيا بمحاربة داعش ورفع حظر تسليح الجيش مجلس الجامعة العربية يبحث غدا طلب ليبيا بمحاربة داعش ورفع حظر تسليح الجيش
يُطلع وزير خارجية ليبيا محمد الدايرى غدًا الامين العام للجامعة العربية على مطالب الليبية المؤقتة من أجل مساعدتها فى مواجهة جرائم تنظيم داعش الإرهابى خلال لقائه المقرر صباح غد الثلاثاء قبيل مشاركتهما فى أعمال الاجتماع غير العادى لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين والمخصص لمناقشة التدابير العربية للتصدى لجرائم تنظيم داعش الإرهابى ضد المواطنين الليبيين فى مدينة سرت مؤخرًا.

ومن المنتظر أن يبحث الاجتماع فى عدد من الإجراءات لمساعدة الحكومة الليبية فى مواجهة هذا التنظيم فى ضوء العرض الذى سيقدمه الوزير الليبى أمام اجتماع مجلس الجامعة.

وكانت الحكومة الليبية المؤقتة قد أصدرت بيانًا طالبت فيه الدول العربية بتوجيه ضربات جوية ضد مواقع تنظيم داعش فى ليبيا فى إطار تنفيذ معاهدة الدفاع العربى المشترك.

من جانبه، أكد اللواء محمود خليفة، المستشار العسكرى للأمين العام لجامعة الدول العربية، على أهمية اجتماع الغد قائلا "من الطبيعى أن يعقد هذا الاجتماع الطارئ للجامعة العربية، والذى يأتى بطلب من مندوبية ليبيا لدى الجامعة العربية، حيث يبحث طلب رفع حظر التسليح عن ليبيا، وهو ليس بجديد حيث طالبت به الدول العربية خلال الفترة الماضية، وأكدت القمة العربية الأخيرة فى شرم الشيخ على هذا المطلب العربى".

وشدد خليفة فى تصريح له اليوم على أن خطر الإرهاب، لاسيما تنظيم "داعش الإرهابى" يهدد كثيرًا من الدول العربية، وهو أمر لا يخفى على أحد، داعيًا إلى ضرورة تضافر الجهود العربية فى مواجهة هذا الإرهاب الأسود.

وحول ما يثار عن طلب ليبيا خلال الاجتماع بتدخل عربى، قال: "ليس لدى علم بذلك"، مؤكدًا أن المندوبين الدائمين سيستمعون للمطالب الليبية غدًا ويحددون بدورهم ما سيتم إقراره، لكنه توقع أن يقوم المندوب الليبى السفير "عاشور بوراشد" خلال الاجتماع بطلب سرعة تشكيل وتفعيل القوة العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب.

وفيما يتعلق بتأثير الوضع الليبى وتمدد تنظيم داعش داخلها على دول الجوار الليبى لاسيما ؟ قال: "بالتأكيد أى حدث فى أى دولة يؤخذ منه الحذر للدول المجاورة بدون شك، لكن بالنسبة لمصر فمصر بقواتها المسلحة قادرة على تأمين حدودها".
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مصر 365

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