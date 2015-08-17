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سقوط قذائف صاروخية على اللاذقية للمرة الثالثة خلال 10 أيام

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سقوط قذائف صاروخية على اللاذقية للمرة الثالثة خلال 10 أيام سقوط قذائف صاروخية على اللاذقية للمرة الثالثة خلال 10 أيام
سقطت 4 قذائف صاروخية، ظهر اليوم الاثنين فى مناطق متفرقة من مدينة اللاذقية، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وذكرت قناة (العربية الحدث) ، نقلا عن مصادر تابعة لنظام الرئيس السورى بشار الأسد، ان شخصين على الأقل قُتِلا جراء سقوط 4 قذائف صاروخية استهدفت مناطق الريجة الجديدة، وكراج البولمان، ودوار اليمن، ومنطقة سكنتورى فى الرمل الجنوبى بمدينة اللاذقية. ولم يتبن أى فصيل من المعارضة السورية المسلحة عملية الاستهداف حتى الأن.

وشنت المقاتلات الحربية التابعة لجيش النظام غارات جوية استهدفت المناطق الخارجة عن سيطرة النظام فى جبلى الأكراد والتركمان دون ورود معلومات عن سقوط قتلى أو جرحى.

يذكر أن سقوط القذائف الصاروخية فى مدينة اللاذقية يعتبر الثالث من نوعه خلال 10 أيام.. وكان احدها قد استهدف دار الإفتاء فى شارع 8 آذار، والآخر بالقرب من مقر"الجمعية السورية للمعلوماتية".
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مصر 365

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