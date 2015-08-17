مسئول أممى: الصراع فى سوريا يهدد الاستقرار فى المنطقة وخارجها

حذر ستيفن اوبراين مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية من أن الصراع فى سوريا لا يؤثر فقط على حياة الملايين من السوريين لكنه أيضا يهدد الاستقرار فى المنطقة وخارجها ، وقال " إنه شاهد فى زيارته إلى مدينة حمص معاناة إنسانية لا يمكن وصفها حيث الدمار فى كل بيت".

وأضاف المسئول الأممى - فى بيان صادر عن مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالمنظمة الدولية فى جنيف اليوم الاثنين وعقب زيارة له إلى سوريا استغرقت ثلاثة أيام - " إن الهجمات ضد المدنيين غير قانونية وغير مقبولة ويجب أن تتوقف ، وأعرب عن صدمته من تجاهل الحياة المدنية فى الصراع السورى مناشدة كافة أطراف النزاع بحماية المدنيين واحترام القانون الإنسانى الدولى وأدان اوبراين ما قامت به الجماعات المسلحة من غير الدول من قطع للمياه عن دمشق لثلاثة أيام ، وكذلك حرمان مليونى شخص من إمدادات المياه فى حلب لمدة 17 يوما .

وأشار اوبراين - الذى التقى مع المسؤولين السوريين فى دمشق ، حسب البيان - إلى الدور الهام الذى يقوم به العاملون فى المجال الإسانى فى سوريا برغم التحديات التى يواجهونها ، وأعرب عن القلق العميق إزاء عدم وجود التمويل للعمليات الإنسانية فى سوريا واللاجئين فى المنطقة لافتا إلى أن ما وصل من حجم التمويل لم يتجاوز 30 % من الاحتياجات.

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