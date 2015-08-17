يديعوت أحرونوت: إسرائيل تستعد لتوغل محتمل فى سوريا

ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلى أعد بالفعل خططا لاحتمال شن هجوم على سوريا فى ضوء تقييمات عسكرية حديثة تشير إلى أن إيران فتحت بالفعل جبهة جديدة ضد إسرائيل فى مرتفعات الجولان المحتلة.

وأوضحت الصحيفة- فى سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى اليوم الاثنين- أن التدريبات العسكرية التى أجريت فى المنطقة خلال الأسبوعين الماضيين ركزت بشكل أولى على سيناريو يضاهى شن عملية هجومية داخل الأراضى السورية ردا على تصرف محتمل من داخل الحدود السورية مثل تسلل عشرات المسلحين الإرهابيين المزودين بأسلحة مضادة للدبابات ورشاشات وقنابل وأسلحة خفيفة، فى إحدى المجتمعات المحلية على طول الحدود مع إسرائيل.

وأكدت الصحيفة أن التدريبات شملت إمكانية رد الجيش الإسرائيلى على مثل هذا التسلل، وذلك عن طريق إطلاق النيران على أهداف ثابتة على الجانب السورى من الحدود، وفى الوقت نفسه، يتوقع مسؤولون إطلاق وابل من قذائف الهاون على مجتمعات محلية فى مرتفعات الجولان إذا حدث مثل هذا السيناريو.

>واختتمت الصحيفة بقولها " فى ضوء هذا القلق، فإن (جبهة النصرة) المنظمة الجهادية الرئيسية فى الجولان السورى، التى لم تطلق حتى الآن رصاصة واحدة تجاه إسرائيل، قد تحاول القيام بذلك فى المستقبل.

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