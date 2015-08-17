روبرت فيسك: "الأحلام" تحكم تحركات تنظيم داعش

نشر الصحفى البريطانى "روبرت فيسك" مقالا بصحيفة الإندبندنت يرصد فيه الجرائم المروعة لتنظيم داعش المسلح وكيف أن لعلم الأحلام صلة بما يثيره التنظيم من كوابيس فى المنطقة مستندا إلى أبحاث أستاذ لمادة علم الإنسان بجامعة "دورهام" المرموقة.

وقال "فيسك"، إن الأبحاث رصدت حسابات مقاتلى التنظيم المسلح بمواقع التواصل الاجتماعى المختلفة لمراقبة ما يكشف عنه البعض من المقاتلين من أحلام رأوها بالمنام، وعادة ما تكون مرتبطة بواقع الأحداث التى يشارك التنظيم فى تشكيلها بمنطقة الشرق الأوسط وعلى الأخص فى كل من سوريا والعراق، مسترجعا موقفا جمعه مع زعيم تنظيم القاعدة الراحل "أسامة بن لادن" أثناء مشاركته فى الحرب ضد الاتحاد السوفيتى، حيث يقول إن "بن لادن" أخبره بأن شقيقه رأى فى الحلم "فيسك" الصحفى المستقل آنذاك بلحية ويقود أحد الخيول، فى محاولة منه لإقناعه بدخول الإسلام.

ويذكر "فيسك" نقلا عن الأبحاث كيف أن الكثير من حسابات أفراد المليشيات تذكر أحلاما إما تبشر بصراع جديد أو تبرر خسارة عابرة أو تتنبأ بحدث جديد، مستشهدا بإحدى الحسابات التى زعم صاحبها بأنه رأى نبى الإسلام فى الحلم يعدد له أسباب عدم سقوط مدينة الحسكة السورية بقبضة التنظيم وعدم انتصارهم على مليشيات الأكراد الشيوعية- حسب وصف مقاتل تنظيم داعش، قائلا له إن تبديد الغذاء وعدم إطعام الفقراء والتخلف عن الصلاة هو سبب استعصاء المدينة على السقوط بقبضة داعش.

وفى حلم آخر يذكره "فيسك" يزعم أحد المقاتلين أنه كان يقف على إحدى الجبهات عندما هاجمه رجل ملثم وأسد، ليقوم بحصد أرواحهما، معتبرا أن العبرة الأخلاقية وراء الحلم هى أن الرجل الملثم هو الطاغوت المتمثل فى كل رئيس أو زعيم غير متوافق مع التنظيم، والأسد يمثل النفاق، وتطرق "فيسك" إلى تصريح زعيم التنظيم "أبوبكر البغدادى" فى بداية العام الجارى الذى قال فيه إن رؤية نبى الإسلام فى الحلم يأمره بالانسحاب من مدينة الموصل، دون أن يجدد الأسباب، وكان توقيت هذا الحلم يتزامن مع سقوط مدينة تكريت وهزيمة مليشيات داعش أمام القوات الحكومية العراقية.



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