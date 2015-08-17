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الكويت تغلق جميع وحدات مصفاة الشعيبة وتخلى الموظفين بسبب حريق

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الكويت تغلق جميع وحدات مصفاة الشعيبة وتخلى الموظفين بسبب حريق الكويت تغلق جميع وحدات مصفاة الشعيبة وتخلى الموظفين بسبب حريق
قالت شركة البترول الوطنية الكويتية الحكومية إنها أغلقت جميع وحدات مصفاة الشعيبة النفطية نتيجة لحريق وقع فيها اليوم الاثنين وأخلت جميع الموظفين فيها "احترازيا."

وقالت الشركة التى تمتلك جميع مصافى النفط فى الكويت إنه لم يتم تسجيل أى اصابة نتيجة الحادث حتى الآن.

وتبلغ الطاقة التكريرية لمصفاة الشعيبة وهى أقدم مصفاة بالكويت 200 ألف برميل يوميا.

وقال الرئيس التنفيذى للشركة بالإنابة أحمد الجيماز لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن "جميع طواقم الشركة وفرق الإطفاء فى حالة تأهب قصوى وتتعامل حاليا مع الحادث بحسب خطة الاستجابة للطوارئ."
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