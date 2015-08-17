أخبار عاجلة

فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم -
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى -
أسعار اللحوم والدواجن بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -
جلسة خاصة بين عبد الحفيظ وأكرم توفيق -
مرتضى: «زيارة رئيس الوزراء للزمالك أكبر رد على الأعداء» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينيا شمال الضفة الغربية

Google+ Print
الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينيا شمال الضفة الغربية الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينيا شمال الضفة الغربية
قُتل مواطن فلسطينى حاول طعن جندى فى جيش الاحتلال الإسرائيلى شمالى الضفة الغربية، حيث تم قتله على يد الشرطة الإسرائيلية، وذلك حسبما أفادت قناة سكاى نيوز.

وكانت قد اعتقلت القوات الإسرائيلية مساء الأحد 13 مواطنا بينهم فتاة وقاصر خلال قمع تظاهرة 'النفير العام'، التى نظمت تأييدا للأسير الفلسطينى محمد علان، المضرب عن الطعام منذ 62 يوما.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، بأن قوات إسرائيلية اعتقلت 13 فلسطينيا خلال مواجهات اندلعت عند شارع عسقلان الرئيسى، وأضافت الوكالة أن القوات الإسرائيلية حاولت تفريق المتظاهرين باستخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365