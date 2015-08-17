الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينيا شمال الضفة الغربية

قُتل مواطن فلسطينى حاول طعن جندى فى جيش الاحتلال الإسرائيلى شمالى الضفة الغربية، حيث تم قتله على يد الشرطة الإسرائيلية، وذلك حسبما أفادت قناة سكاى نيوز.

وكانت قد اعتقلت القوات الإسرائيلية مساء الأحد 13 مواطنا بينهم فتاة وقاصر خلال قمع تظاهرة 'النفير العام'، التى نظمت تأييدا للأسير الفلسطينى محمد علان، المضرب عن الطعام منذ 62 يوما.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، بأن قوات إسرائيلية اعتقلت 13 فلسطينيا خلال مواجهات اندلعت عند شارع عسقلان الرئيسى، وأضافت الوكالة أن القوات الإسرائيلية حاولت تفريق المتظاهرين باستخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع.