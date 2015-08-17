سر كلمة «حبيبى» التى لا «تغيب» عن ألبومات محمد حماقى

كتب_مصطفى حمزة

لآسباب تتعلق احيانا بطريقة نطق المطرب لحرف او كلمة ما ،كثيرا ما يراعى كتاب الأغنية تكرارها أو إبرازها بغالبية ما يقدمه،وهناك من يدفعه التفائل بنجاح أحدى اغانيه ،فيسعى لتقديم تنويعات غنائية قريبة منها ،ليس فقط على مستوى الموضوع،ولكن ايضا بنفس المفردات..ورغم حرص محمد حماقى على الإختلاف والتنوع،إلأ ان أحدث ألبوماته” عمره ما يغيب” على غرار معظم ما غناه.يكشف مدى عشقه لكلمة “حبيبى” بتنويعاتها.

> ويبدأ اول ظهور لمحبة “حماقى ” لتنويعات الكلمة مع أغنية “أنا سرها”، حيث يقول “أنا أول (حب) فى حياتها “، ومنها ينتقل بأغنية “بعدنا ليه” فيغنى ” تملى (حبيبتى) شايفك”،ثم فى “الغالى نسينى” يردد “وحشانى عيون (حبيبى ) والله”.

> ويزداد مفعول الكلمة الساحرة بأغينة ” اللى أختاره قلبى ” فيغنى “ولا يملا عينى غيرك انت (حبيبى)”،و”ومسلم يا (حبيبى)”،” في اتنين (يحبوا) يحكوا عنهم ميت حكاية “،”( الحب )دة بيتلاقي كل فين وفين “،إلى أن يصل لذروة التأثر فيقدم أغنيه بعنوان “أنت (حبيبى)” ،التى يقول فيها ” انا ولا عارف انسي ان انت (حبيبي) ..عمري ماانسي ان انت( حبيبي).. دة انت (حبك) بالنسبالي حياه”،” دة في كل مكان بشوف عبنيك بتستناني يا(حبييبي)”،” وقلبي الى زمان ليالي عاش في حضن (حبيبي)”.

أما سابع أغانى الألبوم ” كان وكان” فنجد “حماقى ” يغنى ايضا “كان (حب) اراهن حس بيه ف يوم انسان” ،”تؤام ايه دة كان (حبيبي)”،وكذلك ” دة مفيش حدوتة( حب )تعيش بطلها طلع جبان”،ثم بأغنية ” كانت هناك” ،يقول ” اعرف منين ان اللى واقفه معاه يا قلبي مش (حبيبها) خايف اروح تحصل معايا اي حاجه مش (حاببها) ،”لو كان يا قلبي قلبها من (الحب) فاضي “،و” معقول اكون (حبيتها )يعني”،ويكتفى فى الأغنية التاسعه “ما بلاش” ،بغناء ” “سيبني اقولك قد ايه وازاي (بحبك)..مهما طال بينا البعاد مش هانسي (حبك)”.

ثم يواصل “حماقى ” الإعتماد على جاذبية كلمته المفضلة فى أغينة “نسيت” ،ليقول “ونسيت أيوا يا (حبيبى) نسيت”،وصولا إلى “( حبيب) قلبى من قلبى بنطقها 100 مره..اكيد … هفضل اقول واعيد

> (بحبك بحبك) ومش هانسي بالمره”، ومنها نجده فى “نسمة شوق” يغنى ” يا (حب) سنين حلمت الاقيه..(حبيبتي) وانتي حواليا”،”(حبيبتى ) أفهمى “، ثم بالآغنية الرئيسية لألبومه “عمره ما يغيب” ، يردد ” (حبيبى) لما تيجى سيرته ..(حبيبى )نفسي يوم اقابله بس فين ألاقيه”.،”)حبيبي (عمره ما يغيب ..(حبيبي) وعده ليا اللى عايش بيه”، ويكتفى فى “صابر على حالى” بغناء “كان (الحب) فينا” ،إلأ انه لا يستطيع الإفلات منها فى أغنيته “ياللى زعلان”، حيث يغنى ” واخد علي خاطرك قوي مني يا (حبيبي) انا اسف “،و” يا (حب )عمري خليك معايا”، وذلك قبل أن يختتمها بالقول ” وحياه (الحب) اللى ما بيننا توبه من دي النوبه”.

وإذا عدنا لبدايات “حماقى ” المولود عام 1975،والذى سعى بقوة وإصرار بعد إتمام دراسته فى كلية التربية الموسيقية،على دخول المجال الغنائى ،حتى شارك عام 1997 فى ألبوم “لقاء النجوم3″ ،وقدم اولى أغنياته “الحلو (يحب) الحنية”، قبل مساهمته فى اكثر من ألبوم كوكتيل مع الملحن والموزع الموسيقى حميد الشاعرى، الذى أختاره ليشسارك بألبوم “بحبك يا فيروز”، وقدم حماقى أغنية “سألتك (حبيبى)”.

بالعودة كذلك لمختلف ألبومات حماقى ،ومنذ إنطلاقته القوية عام 2003 بأول ألبوم كامل له وهو ” خلينا نعيش” ،الذى اصدرته له شركة “صوت الدلتا” ،وتم تنفيذه تحت إشراف كامل لمكتشفه الموزع الموسيقى طارق مدكور ، سنجده على سبيل المثال يفتتحه بأغنية “أول ليله” التى يغنى فيها” قول يا (حبيبي) أنا ايه اللي جرالي معك ..قول (يا حبيبي) أنا ازاي شغلني هواك “،وفى “أوعد قلبى” يقول “(حبيبى) خليك معايا”،و” دنا دايما يا (حبيبي) عيوني ليك مشتاقين”،”(حبيبى) قربك كفاية”،وذلك قبل تقديمه لأغنيه بعنوان “بتبعد ليه” يغنى فيها “يا (حبيبى) بتبعد ليه”، وفى “بتضحك” يكررها قائلا ” وعتابى ليك يا (حبيبى ) أستهترت بيه”،”ذنبى الوحيد (حبيتك)”، ثم يسطع نجمها فى “خلينا نعيش” بمقطع “خلينا نعيش أناوأنت لبعض (حبيبى) شوية”،و”(حبيبى )أوعى ليلة عن عيونى تغيب”،ومنها ينتقل فى “ما اقدرش أنساك” ليقول “م اقدرشس أعيشس ولا يوم من غير (حبك) وهواك”،ثم “عمرى هاعيشه لمين يا (حبيبى)”،”ميحنش قلبى لاغيرك ولا يتمنى (حبيب)،وفى “ياللى غايب” يغنى حماقى ” يا (حبيبى) ازاى تسبنى نفسى تانى اعيش لوقاك ..بعد (حبك) مين ياخدنى مين هدوب ويدوب فى حضنى”.

ولايفوتنا هنا ان المفردات السابق رصدها تتواجد بصياغاتها المتنوعة كذلك بأغانيه المنفردة ، التى نجح من خلالها حماقى فى الإرتقاء بقيمة ما يعرف بالأغنية “الإيفيه ” ونجده فى “يا انا يا انت” مثلا يغنى قائلا “(حبيبى) مستنى وهافضل انادى”،”كل ده يا (حبيبى) وقت ع الفاضى”، وهو ما يجعلك وانت تتابع اغانيه تغنى معه ” خلاص بقت عادة يا (حبيبى).