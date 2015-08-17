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النيابة تأمر بتشريح جثمان سيدة توفيت أثناء ولادتها

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النيابة تأمر بتشريح جثمان سيدة توفيت أثناء ولادتها النيابة تأمر بتشريح جثمان سيدة توفيت أثناء ولادتها

ارشيفية

أمر محمد مصطفى مدير نيابة الخليفة والمقطم، بتشريح جثمان ربة منزل، لمعرفة سبب وفاتها، وتعيين حراسة أمنية على العيادة الطبية التى توفت فيها اثناء عملية الولادة بمنطقة الخليفة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من وزارة الصحة لبيان اذا كان المركز الطبى صالح لإجراء مثل هذة العمليات الجراحية من عدمه.

ومن جانبه استمع علاء عوض وكيل نيابة الخليفة، إلى اقوال كل من الطبيب مجدى عبد ربه، وطبيب الجراجة عيد محمود، الذين أكدوا بانه تم إجراء كافة التحاليل والفحوصات المناسبة قبل العملية، ولكن اثناء العملية وجدوا زرقان فى دم المجنى عليها، أدى إلى جلطة فى السائل الأمنيوسى، مما ترتب عليه جلطة فى الرئة.

وأمرت النيابة بإخلاء سبيلهما بكفالة 2000 جنيه لكل منهما على ذمة التحقيقات، واتهم والد وزوج المجنى عليها وتدعى (إيمان) ربة منزل ، 30 سنة، المركز الطبى المشرف على عملية الولادة بالاهمال الطبى.

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