دكتورة نيفين بشاى تكتب: الابتسامة الجذابة أهم من الأناقة

كثيرا منا يهمل أسنانه ويتجنب الاهتمام بها، ولذلك أنا قررت أكتب اليوم هذا المقال لمعرفة أفضل طرق الوقاية للحفاظ على صحة أسنانك، وذلك لأن الوقاية خير من العلاج.

مرادف الوقاية هى الحماية والرعاية الأولية لصحة الأسنان، ويجب علينا جميعا أن نتبع ٣ نصائح هامة، وهى:

>١. نغسل أسناننا بالطريقة الصحية ٣ مرات يوميا، وكل مرة تكون 3 دقائق.

>٢. نستخدم خيط الأسنان الطبى مرتين يوميا.

٣. نزور طبيب الأسنان كل ٦ شهور لتنظيف أسناننا وإزالة الجير، ومتابعة أسناننا إذا كان لدينا أى تسوس فيقوم بتنظيفها وحشوها.

حيث أوضحت الإحصائيات العالمية أن الاستمرارية فى غسيل الأسنان والعناية بها خير وقاية، ويجب علينا أن نعرف أن الابتسامة الصحية الجذابة لا تقل جمالا عن الأناقة أو جمال الجسم بأكمله.

ولذلك عليك الاهتمام بصحة أسنانك للحفاظ على ابتسامة رائعة وزيادة طبيبك كل 6 أشهر.

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