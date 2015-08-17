مصرع شخصين وإصابة 10 فى 3 حوادث متفرقة بالبحر الأحمر

أعلن الدكتور حسام الدين جميل مدير عام نموذج إسعاف البحر الأحمر عن وقوع ثلاث حوادث مختلفة صباح اليوم الاثنين، بطرق البحر الأحمر المختلفة، أسفرت عن مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين.

الحادث الأول انقلاب سيارة ملاكى رقم 465 ا س ب بالكيلو 40 اتجاه الغردقة غارب والذى أسفر عن مصرع مروة سليم حسين 23 سنة، إصابة وعلاء عبد الفتاح محمد 37 سنة، وحبيبة علاء عبد الفتاح 3 سنوات وسناء سليم حسين 34 سنة.

والحادث الثانى انقلاب سيارة رقم 118996 ملاكى الإسماعلية بالكيلو 20 اتجاه غارب الغردقة والذى أسفر عن إصابة كل من أحمد محمد جلال 8 سنوات وعبد الله محمد جلال 4 سنوات ودعاء عبد العزيز شعبان 21 سنة ومحمد جلال محمد 35 سنة وعمر محمد جلال 11 سنة.

وفى الحادث الثالث أدى نقلاب سيارة ربع نقل رقم 9763 ر ص ب بالكيلو 12 الزعفرانة غارب والذى أسفر عن مصرع جميل عبد الله محمود عبد الفتاح 43 سنة إصابة جلال أبو بكر 25 سنة ومصطفى محمود محمد 19 سنة، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى غارب، وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.