أخبار عاجلة

فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم -
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى -
أسعار اللحوم والدواجن بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -
جلسة خاصة بين عبد الحفيظ وأكرم توفيق -
مرتضى: «زيارة رئيس الوزراء للزمالك أكبر رد على الأعداء» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع شخصين وإصابة 10 فى 3 حوادث متفرقة بالبحر الأحمر

Google+ Print
مصرع شخصين وإصابة 10 فى 3 حوادث متفرقة بالبحر الأحمر مصرع شخصين وإصابة 10 فى 3 حوادث متفرقة بالبحر الأحمر
أعلن الدكتور حسام الدين جميل مدير عام نموذج إسعاف البحر الأحمر عن وقوع ثلاث مختلفة صباح اليوم الاثنين، بطرق البحر الأحمر المختلفة، أسفرت عن مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين.

الحادث الأول انقلاب سيارة ملاكى رقم 465 ا س ب بالكيلو 40 اتجاه الغردقة غارب والذى أسفر عن مصرع مروة سليم حسين 23 سنة، إصابة وعلاء عبد الفتاح محمد 37 سنة، وحبيبة علاء عبد الفتاح 3 سنوات وسناء سليم حسين 34 سنة.

والحادث الثانى انقلاب سيارة رقم 118996 ملاكى الإسماعلية بالكيلو 20 اتجاه غارب الغردقة والذى أسفر عن إصابة كل من أحمد محمد جلال 8 سنوات وعبد الله محمد جلال 4 سنوات ودعاء عبد العزيز شعبان 21 سنة ومحمد جلال محمد 35 سنة وعمر محمد جلال 11 سنة.

وفى الحادث الثالث أدى نقلاب سيارة ربع نقل رقم 9763 ر ص ب بالكيلو 12 الزعفرانة غارب والذى أسفر عن مصرع جميل عبد الله محمود عبد الفتاح 43 سنة إصابة جلال أبو بكر 25 سنة ومصطفى محمود محمد 19 سنة، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى غارب، وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟