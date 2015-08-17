النيابة تعيّن حراسة على عيادة طبية عقب وفاة ربة منزل بداخلها بالخليفة

أمر محمد مصطفى مدير نيابة الخليفة والمقطم، بتشريح جثمان ربة منزل، لمعرفة سبب وفاتها، وتعيين حراسة أمنية على العيادة الطبية التى توفت فيها أثناء عملية الولادة بمنطقة الخليفة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من وزارة الصحة لبيان ما إذا كان المركز الطبى صالحا لإجراء مثل هذه العمليات الجراحية من عدمه.

ومن جانبه استمع علاء عوض وكيل نيابة الخليفة، إلى أقوال كل من الطبيب مجدى عبد ربه، وطبيب الجراجة عيد محمود، اللذين أكدا بأنه تم إجراء كافة التحاليل والفحوصات المناسبة قبل العملية، ولكن أثناء العملية وجدوا زرقان فى دم المجنى عليها، أدى إلى جلطة فى السائل الأمينوسى، مما ترتب عليه جلطة فى الرئة .

وقد أمرت النيابة بإخلاء سبيلهما بكفالة 2000 جنيه لكل منهما على ذمة التحقيقات، واتهم والد وزوج إيمان المجنى عليها ربة منزل، 30 سنة، المركز الطبى للولادة بالإهمال الطبى .

يذكر أن قسم شرطة الخليفة تلقى بلاغا من زوج المتوفية يتهم فيه العيادة الطبية بالإهمال الطبى أثناء ولادة زوجته، وحررالمحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق .