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ضبط مصنع لتعبئة طفايات الحريق يستخدم خامات مجهولة المصدر بإمبابة

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ضبط مصنع لتعبئة طفايات الحريق يستخدم خامات مجهولة المصدر بإمبابة ضبط مصنع لتعبئة طفايات الحريق يستخدم خامات مجهولة المصدر بإمبابة
نجحت شرطة بمديرية أمن الجيزة فى ضبط صاحب مصنع لتعبئة الطفايات الحريق يستخدم خامات مجهولة المصدر وتدوين عناوين مخالفة وأسماء تجارية مغلوطة وتحرر محضر بالواقعة.

وكانت معلومات وردت لمدير إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية تفيد بقيام "على.م.ا" 35 سنة صاحب مصنع لتعبئة طفيات الحريق بمنطقة إمبابة – ومقيم دائرة مركز الدلنجات – البحيرة "بدون ترخيص" بتعبئة طفايات الحريق" واستخدام خامات مجهولة المصدر وتدوين عنوان مخالف للحقيقة على العبوات واسم تجارى بدون وجه حق وطرحها للبيع بالشركات والمصانع ويغش المواطنين.

وتم القيام بحملة تموينية بصحبة مفتشى الأغذية استهدفت المكان المتحرى عنه وأسفرت عن ضبط المذكور وتم ضبط طن سوائل إطفاء حريق مجهولة المصدر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين المضبوطين وجارى العرض على النيابة.

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مصر 365

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