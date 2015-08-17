مرور الجيزة يضبط 3 حالات لمتعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة أعلى الطرق

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور، من حملاتها المرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة أعلى الطرق بهدف الحد من الحوادث المرورية التى تتسبب فى وقوع العديد من الإصابات والوفيات نتيجة لتعاطى عقاقير مخدرة فى الفترة الأخيرة.

وتمكنت حملة مرورية بالأمس من فحص 20 حالة من سائقى السيارات بشتى أنواعها، وتم إثبات تعاطى 3 حالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

من جانبه أكد المقدم أيمن عبد القادر، مدير العلاقات العامة للمرور، أن تلك الحملات تكون بشكل مفاجئ على جميع الطرق بدون وقت محدد حتى يتم رصد عدد كبير من المخالفين بالتنسيق مع وزارة الصحة حتى يتم إجراء تحليل طبى، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ويتم فحص العينات والتى تتنوع ما بين تعاطى مخدر الحشيش أو عقاقير الترامادول وأنواع أخرى.