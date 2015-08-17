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ضبط 50 قطعة سلاح و155 قضية مخدرات و444هاربا من أحكام خلال24ساعة بالجمهورية

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ضبط 50 قطعة سلاح و155 قضية مخدرات و444هاربا من أحكام خلال24ساعة بالجمهورية ضبط 50 قطعة سلاح و155 قضية مخدرات و444هاربا من أحكام خلال24ساعة بالجمهورية
وجه قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية حملات أمنية لملاحقة الخارجين عن القانون على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى.

ونجحت الحملات الأمينة فى ضبط 50 قطعة سلاح نارى، 155 قضية مخدرات، 2 تشكيل عصابى، 6 متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة، 444 هاربا من أحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا، وتنفيذ 11933 حكما قضائيا متنوعا، إعادة 7 سيارات مُبلغ بسرقتها، وضبط 643 دراجة بخارية مخالفة.

تأتى هذه الحملات الأمنية بإشراف اللواء محمد كمال الدالى رئيس قطاع الأمن العام، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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مصر 365