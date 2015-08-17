الأرصاد: انخفاض بطىء فى درجات الحرارة بالقاهرة غداً

أكد الدكتور وحيد سعودى المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة انخفاضها التدريجى على القاهرة اعتباراً من غد الثلاثاء، ليظل بذلك الطقس ما بين حار وشديد الحرارة مؤثراً على معظم أنحاء الجمهورية، مصحوبا بنسبة عالية من الرطوبة.

وأضاف وحيد سعودى، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الارتفاع فى درجات الحرارة يعتبر أعلى من معدلاته الطبيعية خلال هذا الوقت من العام بحوالى 7 درجات.

وأشار المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن طقس اليوم الاثنين، شهد استمرارا لذروة الموجة الحارة التى بدأت أمس الأحد والتى وصلت فيها درجة الحرارة إلى 42 درجة فى الظل.

ومن المتوقع أن تشهد درجات الحرارة الأسبوع القادم انخفاضا ملحوظا، حيث تبدأ غداً الثلاثاء فى الانخفاض التدريجى لتسجل على القاهرة 38 درجة دون تغيير يذكر على باقى الأنحاء.

كما أشارت توقعات الطقس إلى انخفاض نسبة الرطوبة، غداً الثلاثاء إلى 70 عظمى و25 صغرى، مما يعطى إحساس كبير بانخفاض درجات الحرارة.

من جانبهم أكد خبراء الطقس أن انكسار الموجة الحارة الحالية طبقا لخرائط الأرصاد الجوية سيكون فى أواخر أغسطس الجارى.

وينصح خبراء الطقس المواطنين بالحرص على عدم التعرض للشمس المباشرة من الظهيرة وحتى وقت العصر و شرب الماء الكثير وعدم ملء خزان الوقود فى السيارة لإعطاء مساحة داخل الخزان لتمدد مادة الوقود، لأن الملء الكامل ممكن أن يسبب الانفجار، كذلك الحرص على الكشف على الإطارت وتخفيض السرعة فى الشبورة المائية أثناء السير على الطرق السريعة فى الصباح الباكر.

بعد الموجة الحارة..الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة بداية من غد

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